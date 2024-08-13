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Бастрыкин поручил найти школьниц на самокате, въехавших в детскую коляску

Бастрыкин поручил найти школьниц на самокате, въехавших в детскую коляску

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константина Мирошниченко доложить об обстоятельствах очередного ЧП с подростками на электросамокате.

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