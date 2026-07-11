Литейный мост уйдет на месячный ремонт: как изменится движение. 🔹Дорожники обновят свыше 11,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
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Литейный мост уйдет на месячный ремонт: как изменится движение. 🔹Дорожники обновят свыше 11,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.