ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 сентября 2023 года

Энергия дня десятого сентября две тысячи двадцать третьего года = 816 =Безумен тот, кто не умея управлять собой, хочет управлять другими = Берегите каждую мысль свою, взвешивайте её много раз, прежде чем сказать: да будет так! =Ваша работа должна сосредоточиться на очищении своего организма, тел и полей =Во Вселенной существуют только две вибрации - вибрации страха и вибрации Любви = В основе всех нарушений зрения лежит напряжение и перенапряжение психики =Все люди есть Единый для Космоса Энергетический организм Единого Целого =Всё в Мире резонирует и интерпретируется личным уровнем понимания =Высшие наставники служат тем, кому они мoгут служить скромно и преданно =Герои — это люди, которые сделали что надо, когда надо - независимо от последствий = Господи, исцели глухоту Души моей, и да пребудет глас Твой в сердце моём во веки веков! ="Держать вам ответ первоочерёдно за свою Жизнь и только потом - за чью-то" = Доброта - это способность нашей Души любить то, что ей не принадлежит = Душа живёт и стремится парить, независимо от внешних обстоятельств =Душа – это Энергия, и только развитие заставляет её разгораться ярче =Если Мир недостаточно развит, влияние на него низших Миров ещё очень велико = Если мы думаем о пороках других людей, мы сами становимся порочными = "Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется Жизнь.