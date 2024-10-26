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Льюис Хэмилтон: «Дорожный просвет то увеличивается, то уменьшается – это все обгаживает»

Пилот «Мерседеса» квалифицировался шестым на Гран-при Мехико и не рассчитывает на борьбу за высокие позиции.

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