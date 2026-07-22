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Ефремов снова вышел на сцену, но споры вокруг его возвращения не закончились

Ефремов снова вышел на сцену, но споры вокруг его возвращения не закончились

Полный зал, аплодисменты и первый выход на сцену после долгого перерыва стали для Михаила Ефремова не просто премьерой нового спектакля, а символическим возвращением в профессию.

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