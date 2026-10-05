В стране циркулируют новые штаммы гриппа. У россиян нет к ним иммунитета

В стране циркулируют новые штаммы гриппа. У россиян нет к ним иммунитетаДиректор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета.