11 друзей вздутия: врачи назвали продукты, от которых вас раздует

Причин может быть много, но главная из них — еда Если вы не планируете проверить на себе, как будет выглядеть ваш живот на максималках, некоторые продукты стоит обходить стороной Источник: Кристина Полевая / 29.
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