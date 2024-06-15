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Италия не пропускает больше одного гола в матчах Евро с 2012-го – тогда сборная проиграла в финале Испании 0:4

Сборная Италии обыграла Албанию в матче первого тура группового этапа Евро-2024 со счетом 2:1. Итальянцы не пропускают больше одного гола в матчах Евро с 2012 – тогда сборная в финале потерпела разгромное поражение от Испании со счетом 0:4.

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