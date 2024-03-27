Вьетнамский суп с насыщенным бульоном, рисовой лапшой и говядиной. Время приготовления Общее - 4 ч.
Фо бо
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Вьетнамский суп с насыщенным бульоном, рисовой лапшой и говядиной. Время приготовления Общее - 4 ч.
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