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Украина раздора: главы Евросовета и Еврокомиссии развязали публичный конфликт

Украина раздора: главы Евросовета и Еврокомиссии развязали публичный конфликт

Политика украинского правительства окончательно довела до белого каления европейские правящие элиты. Очередным тревожным звоночком стал конфликт главы Евросовета Шарля Мишеля с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

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