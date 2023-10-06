Украина раздора: главы Евросовета и Еврокомиссии развязали публичный конфликт

Политика украинского правительства окончательно довела до белого каления европейские правящие элиты. Очередным тревожным звоночком стал конфликт главы Евросовета Шарля Мишеля с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
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