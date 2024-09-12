Рябков назвал психологическим давлением заявления США об ударах вглубь РФ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что заявления Вашингтона о возможной отмене запрета для ВСУ на удары вглубь РФ являются попыткой оказать психологическое давление на Москву и россиян.
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