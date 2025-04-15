Удар из Москва-Сити

Управляемый из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часовом ЯреПодробности об ударе по объекту ВСУ в Часовом Яре дроном, который управлялся из Москвы:Удар был нанесен FPV-дроном "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита".