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Удар из Москва-Сити

Удар из Москва-Сити

Управляемый из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часовом ЯреПодробности об ударе по объекту ВСУ в Часовом Яре дроном, который управлялся из Москвы:Удар был нанесен FPV-дроном "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита".

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