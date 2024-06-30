В Яловенах оборудовано поле для мини-футбола

В секторе Албены города Яловены оборудовано поле для мини-футбола с искусственным покрытием. Новое спортивное поле внесет значительный вклад в улучшение спортивной инфраструктуры поселка, а также станет зоной отдыха для жителей этого сектора.
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