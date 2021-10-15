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На зиму в Крым впервые продлили прямые авиарейсы по четырём крупным направлениям

На зиму в Крым впервые продлили прямые авиарейсы по четырём крупным направлениям

Прямые авиарейсы в Крым из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы впервые продлили на зиму. Об этом со ссылкой на коммерческого директора Международного аэропорта Симферополь Сергея Дяйкина сообщили в пресс-службе главных воздушных ворот Крыма.

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