На зиму в Крым впервые продлили прямые авиарейсы по четырём крупным направлениям

Прямые авиарейсы в Крым из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы впервые продлили на зиму. Об этом со ссылкой на коммерческого директора Международного аэропорта Симферополь Сергея Дяйкина сообщили в пресс-службе главных воздушных ворот Крыма.