Расчеты "Панцирь-С" уничтожили украинские дроны в зоне спецоперации

Скриншот видео Успешно отражают все воздушные атаки в зоне СВО сейчас наши "Панцири". Эти комплексы способны обнаружить и вести прицельную стрельбу на ходу, что по баллистическим ракетам, что по самолетам.
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