В Евросоюзе снизилось производство электричества

БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится в сообщении чешского председательства в Совете стран ЕС.