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В Евросоюзе снизилось производство электричества

В Евросоюзе снизилось производство электричества

БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится в сообщении чешского председательства в Совете стран ЕС.

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