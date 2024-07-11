Новость как анекдот: «Бывший ведущий новостей подал иск на 5 миллионов долларов против телеканала CBS за «дискриминацию белых».
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Новость как анекдот: «Бывший ведущий новостей подал иск на 5 миллионов долларов против телеканала CBS за «дискриминацию белых».
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