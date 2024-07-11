Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Neo Stra
    Как говорил тов. Сталин-есть мигранты есть проблема, нет мигрантов- нет проблемы. Какая то каша в статье, наглосаксы ...Мигрантская угроз...
  • epobedimski
    и он еще спокойно ходит? Не боится? А надо бы!Мы разрушили СССР...
  • Виктор Александрович
    Вот кто бы научил этих "разрушителей" хоть что-то строить, а не разрушать? Ведь создавать они не научились, а без это...Мы разрушили СССР...

!!!

!!!

Новость как анекдот: «Бывший ведущий новостей подал иск на 5 миллионов долларов против телеканала CBS за «дискриминацию белых».

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