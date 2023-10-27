Мособлдума разрабатывает закон в поддержку молодым педагогам

Работающие в школах студенты смогут получать доплаты из бюджета.Подмосковные депутаты готовят поправки к региональному закону «Об образовании», которые позволят присваивать статус молодого специалиста студентам педагогам еще до завершения обучения.
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