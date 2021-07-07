Путин на прямой линии подтвердил мою догадку, что столицу России могут перенести в Сибирь

Любопытно, однакоПолитикаПутин на прямой линии подтвердил мою догадку, что столицу России могут перенести в Сибирь Объясняю на пальцах Почему-то моей теории мало кто верит, но теперь у меня есть такой мощный единомышленник, как сам В.Вернуться к статье8428НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИно планетянкаСветлана РыбчинскаяНе верю,но было бы неплохо!Konstantin ПетровЦентр РФ, это город Тура, что на Нижней Тунгуске. Вот туда всехNikolay StepanovЕсть резон в переносе. Во всех смыслах. Я и сам иногда мысленно искал место для столицы, но до Абакана как-то не дошёл.Игорь КинжаловНадо столицу перенести в Магадан - это лучший вариант...Nikolay StepanovВ Москве о переносе думают всерьёз.WWaleryДурень ты игорек - 15 млн. граждан в квартирах чем отоплять будете? Плюс вода и куда там девать твои отходы?Игорь КинжаловОсёл Баранович ты...у тебя же климакс мозга в последней стадии. Бестолочь, ты считаешь если столицу перенесут, то жителей в Москве станет гораздо меньше, чем 15 миллионов... Откуда только такие олигофрены, как ты, выползают на белый свет...WWaleryЧитай тобой сильно вспотевшим написанное - это ты сам считаешь, если столицу перенесут, то жителей в Москве станет гораздо меньше. По части "олигофренов" ты будучи в клинике нахватался"? По части ослов... заключаю, что они умнее тебя. И этот факт тебе не переубедить. Пьёшь...?Владимир EвтушенкоКроме того, Магадан рядом с Аляской, на которой ракет США выше крыши. У Ножикова, можно и так этого осла назвать, ибо кинжалов это погоняло, а не фамилия, мозгов нет.Ольга СкобликоваГлупость какая-тоИГИгорь ГариповДумаю, что надо определить новую столицу где-то на пересечении диагоналей ближе к реке. Построить с "нуля" новый современный город с последними достижениями в градостроительстве. Современный парламентский центр, здание Правительства, аэродром и т.д. Квартиры для депутатов, которые они будут сдавать при сдаче полномочий ит.д. Самое совершенную систему безопасности и всякое такое.Игорь КинжаловКто тебя так сильно долбанул по башке, что стал глупости изрекать?DDedCarloНу в Бразилии перенесли столицу. Правда не знаю помогло ли им это.ИГИгорь ГариповА в Москве оставить Президента и все его службы. Тогда будет больше внимания уделяться развитию всех регионов, особенно Дальнего востока.ННаталияМожет быть в этой идее есть смысл. Москва остается . административной столицей, а в Сибири будет промышленная столица, в которую переедут профильные министерства. Есть же у нас т.н. культурная столица- Питер. В пору расцвета СССР развитию Сибири и Дальнего Востока придавали огромное значение, строили города и заводы, создали мощный филиал Академии Наук СССР, в который из Москвы поехали маститые академики.Наталья МустафинаМожет когда и будет, нет невозможного. Но думаю мы с вами этого не увидим. Дело далекого (очень далекого) будущего.Наталья МустафинаМожет когда и будет, нет невозможного. Но думаю мы с вами этого не увидим. Дело далекого (очень далекого) будущего.Наталья МустафинаМожет когда и будет, нет невозможного. Но думаю мы с вами этого не увидим. Дело далекого (очень далекого) будущего.Людмила СурайкинаИдея не плохая, особенно первый ее пункт. Надо развивать Сибирь и Дальний Восток: построить современные мегаполисы, с современной инфраструктурой, промышленные предприятия, чтобы были рабочие места и потянется народ жить и строить для себя, своих детей и внуков в экологически благоприятных зонах.ВСВениамин СолнцевНе пойдёт! Абакан слишком далёк от центра России, к тому же это столица автономного образования - республики Хакассия. Лучше всего построить новый город в районе БАМа, хотя бы на базе одного из существующих посёлков. А ещё лучше, на нижней Ангаре или среднем Енисее. Вот это даст толчёк развитию территорий. Но только не Абакан...DDedCarloНе думаю, что перенос столицы в Сибирь сильно поднимет регионы. Что Тверь или Калуга или еще какой город недалеко от Москва развивается семимильными шагами? Столица всегда всё тянет к себе, а не от себя. Но в качестве ещё одного мегапроекта сойдёт! Денег у нас не меряно.вячеслав рюминГлупость.Konstantin ПетровНадо развивать местное самоуправление, а не Столицы переносить. Куда не перенеси, тут же это будет ЦЕНТРОМ. а если есть центр, то сразу образуется периферия и окраины. Например, Москва тут же станет моногородом, от туда побегут чиновники и их обслуга, перенесут свои офисы всякие Федеральные компании, (двор переедет вслед за Сувереном), следом потянутся всякие дорожники и строители и лет через 10 превратится Москва в огромный Пикалево с ветшающей Рублевкой и БарвихойТатьянаСпасибо, Константин! Полностью с вами согласна! Дайте возможность развиваться регионам, помогите материально. Я родилась и до 17 лет жила на Кубани. В небольшом городе была своя местная промышленность (хлебокомбинат, птицефабрика, мясокомбинат, фабрика бытовой химии). Работало несколько крупных заводов общероссийского значения, железнодорожная станция Кавказская была крупнейшим узлом. У железнодорожников был свой крупный район проживания. Люди работали!!! Сейчас от этого ничего не осталось, население сократилось и теперь город приобрел статус ПГТ. Столица же стала резиновая и жить в ней под постоянным оком камер видеонаблюдения, которые вас сопровождают от подъезда и по всему пути следования, поверьте не оч приятно. Большая часть молодежи живет ради того, чтобы заработать, а не наоборот. Что касается структур, так КС РФ уже в Санкт-Петербурге. Надо бы Минстрой и Минэкономразвития перенести туда, где надо строить и развивать, в Сибирь., например. Я за развитие регионов, за то, чтобы там было нормальное доступное жилье и работа.Наиль БакировКогда в борделе не идут дела и клиенты , что толку кровати переставлять , надо менять бл@дей !!!Валерий КаулинКогда-то во время службы слышал такую шутку: "Внимание! Говорит абаканский радиоузелочек! Абаканское времечко чуть-чуть не двенадцать часиков дня!" Что-то изменилось? Вообще-то не столицу менять надо (ни Бразилии, ни Казахстану это не помогло), а мозги в стране пора включать.Konstantin ПетровПрезидент постоянно ездит в Хакассию, почти ежегодно, с Шойгу. Видимо, что бы не тратить время, решил взять с собой Столицу. Все будет рядом: тут тебе тайга с шаманами, рыбалкой и грибами, а в тут за кустом твои министры заседают. И не надо никакой цифровизации. Шутка. Потому, что если придет (вдруг) другой президент с Урала или с Сахалина, то непременно потащит Столицу туда. Мне кажется Столицу надо вообще сделать мобильной. Построить такой бронепоезд и пусть себе по разным полустанкам катается, решает вопросы с ЖКХ, газофикацией, пенсиями и ЧМ по Футболу (где-нибудь в Васюках)Эдуард НиколаевВ ТувуВладимир EвтушенкоВ Бразилиа, столице Бразилии, планировали проживание всего-то 100 тысяч человек, но быстро число достигло 3 миллиона человек. Но проблем Бразилия переносом столицы никаких не решила.Валерий КаулинПусть Сам у Кима проект поезда возьмёт, то-то будет здорово! Вот только на кой хрен тогда все эти губеры, мэры и остальная шушера? Минетжеры, да ещё и випы уже поугробляли море чего в стране, так что осталось Самому встать за станки с ЧПУ и начать делать всё за всех.WWaleryСовсем этот Каулин с рельс съехал... Реально интересно что и как он дома с женой разговаривает?Людмила АнисинаПеревезти некоторые органы власти-это не значит перенос столицы.Эдуард КалмыковЛюдмила, а разве Путин говорил о переносе столицы? Он сказал переместить некоторые органы...Так, может быть, он имел ввиду лесоповал для некоторых? Госдумы, например? И ещё некоторых....WWaleryОчень прозорливый ответ! Полагаю большинству понравился!Людмила АнисинаВы умеете,извините,понимать текст)) Мой комент- это возражение автору о переносе столицы,т.е. вы пытаетесь меня убедить в моей собственной концепции)) Однако))Евгений СеменякоТочно...давно пора...Москву и область уже засрали до не могу...А в Сибири всё первозданное...Не порядок....WWalery"Москву и область уже засрали до не могу..." - теперь давайте Сибирь удобрять. Для этого москвичей переселить?Антон ЧураковВрят ли они откажутся от всех благ цивилизации и запрут себя в дыру. Такого не будет.Анатолий ДрокинРублёвка будет в ужасе. Они как москиты присосались.VGVasily GolovРублевка перебазировалась в Майями.Откройте Российские звезды эстрады в Майями.Сайт КП.Юлия МасловаКуда войска НАТО собрались??? Ух!!! Рассмешил,автор!! Неужто они бомбить месторождение КУПОЛ станут?? Так оно Канаде принадлежит! Или разнесут в пух и прах американской ШТАДе принадлежащий нижегородский Нижфарм? Или турецкие предприятия на территории России? Бу-га-га!! Что куришь? Аргентинскую муку?Виктор ИвановНазарбаев в своё правление правильно сделал,взял и перенёс столицу из Алма-Аты,чем поднял инфраструктуру северного Казахстана и избавился от конюктуры и конкурентов.Так что идея может и не так и плоха!VGVasily GolovАлма-Аты город без развития.Кругом горы и окраина Казахстана,приграничная зона.Акмолинск-Целиноград не совсем ударный выбор.Помнят Акмолагулаг. Акмола- Белая могилаVGVasily GolovПлакаты видел. В РОССИИ ТРИ СТОЛИЦЫ,МОСКВА,РЯЗАНЬ И ЛУХОВИЦЫ.АБАлександр БМилай, ты где где енту карту взял? В ейной карте в Россию почитай две с лишком Африки влезуть. Ты бы милок для близиру сверился ба хотя б со своей Википедией об ихних площадях, а уж апасля искал географический цент Евразии.Владимир EвтушенкоНе люблю дебилов-кривляк - Африка - 30 миллионов кв.км. Россия - 17 миллионов кв.км. И как ты сможешь на 17 втиснуть 75?АБАлександр БНе дебил, посмотри на площадь Африки, на предоставленной карте, (подчеркиваю - на предоставленной карте) и сравни с площадью России. Ты сам сказал, что Россия 17мил. кв. км, а Африка 30 мил. кв. км. Сколько "Африк" влезет в площадь России. По этой карте - еще раз подчеркиваю. Если этого мало, то площадь китая равна 9,5 мил. кв. км. Сколько "Китаев" можно уложить в площадь России (подчеркиваю не для дебила на предоставленной карте)? А по факту не влезет и два Китая. К чему это все!!! Абакан, ни как не может быть в центре Евразии. Надеюсь теперь ты понял, не дебил.Владимир EвтушенкоНет желания читать дебилизм.Владимир EвтушенкоНет желания читать дебилизм.АБАлександр БПост предназначался автору статьи, а не тебе. Нехрен было встревать, если не желаешь читать "дебилизм". Тебе для этого дебилизма ума не хватает. Не дебил, твою мать.Владимир EвтушенкоПост предназначался автору статьи, а не тебе. Нехрен было встревать, если не желаешь читать "дебилизм". Тебе для этого дебилизма ума не хватает. Не дебил, твою мать.WWaleryРоссия "страдает" от неравномерности развития - так легче следует развивать градообразующие предприятия в восточной части России. Перенос органов власти вглубь России для повышения обороноспособности не потребуется, если возникнет союзное государство с Белоруссией. Ближе к Китаю, Индии, Вьетнаму, Индонезии и другим крупным "восточным" игрокам их нисколько не обрадует. Банально по вашему ближе будет летать в Пекин или Нью-Дели, которые не знают что такое шведский стол. Именно этот стол привлекает российских туристов, многие в общем то и моря по этой причине не видят. Но еще есть и такой фактор, от которого хотите убежать - перспективы Казахстана в НАТО...ИПИван ПетровТолчок развития регионов, дольше время подлёта и падеж интереса к самоубивице ГейропеАНГЕЛ АНГЕЛДай бог что бы вся эта ху.та свалила из Москвы и области, ка они тут омиста..ли... Заберите мы еще и скинемся что бы они все свалили от сюда.... Дерьмо не жалко... Все для вас...Vladimir LioubimcevКакого хрена переносить столицу? Уже один раз переносили. Потом вернули обратно. Хватит мусолить эту столицу.... АБАКАН - "столица России"... Умора...ИИринаЯ, коренная москвичка, была бы только ЗА! В Москве такая скученность всяких учреждений, что давно пора эти "кучи" проредить! И сброду всякого стеклось миллионы. Может, заж ли бы спокойнее как исторический центр, привлекая лишь туристов своими культурными и историческими памятниками.Алексей ПлескачСкорее всего, столиц у России будет несколько! И Абакан - возможно - вполне будет такой столицей. Будет перераспределение органов власти. Чем дальше будет цифровизация - тем легче это будет сделать!ГусЕнаОбострение у тебя. Шизик.Владимир EвтушенкоАбакан? Какая глупость.Владимир EвтушенкоАбакан? Какая глупость.Vyacheslav BachurinВся проблема в том, что столица давно превратилась в Москваабад, который распоряжается 85% российских денег, которыми вначале удовлетворяются интересы так называемых "диаспор", а уже потом, конституционные обязательства "социального государства"VBvladimir bedarevАбакан- там генерал Лебедь погиб примерно так же как и "мужик с красной мордой после бани" Михаил Евдокимов.Владимир Soldatkoстепан дуновВот эту сволочь обязательно надо переселить в столицу Магаданского краястепан дуновВот эту сволочь обязательно надо переселить в столицу Магаданского краямихаил дувановвидимо ты от них недалеко ушелсаша дмитренколучше новую построить!!степан дуновВ Росси полно светлоликих рукопожатных дерьмократов и либерастов пекущихся о России. Надо предоставить им право первыми начать освоение центра ЕВРАЗИИ.Семенков АлександрВсе эти органы лучше в Магадан. Больше пользы для народа и страныАБАлександр БСоотношения между площадью каждой страны в проекции Меркатора (то, к чему мы привыкли) и истинной площадью.АБАлександр БАБАлександр БНа самом деле Россия выгладит как достаточно узкая полоса на севере Евразии, но при этом она, То бишь Россия, имеет площадь 1/8 от суши всей площади суши планета под названием Земля.Владимир EвтушенкоСам-то понял, что за дурь напис ал?Виктор БорисовБред какой то.....какие войска НАТО с кем воевать собрались придурки.посмотрите гражданство депутатов и их детей сынок усатого шмеля гражданин США и весь бизнес там Роднина и К чего людей смешить то ...мы давно в оккупации.........на хрена с нами воевать?ГусЕнаЭто дядя, маразм...Виктор БорисовСогласен племянница.Москву и область засрали надо другое место искатьГусЕнаА зачем ты везде серешь?Виктор БорисовПроснулась !? Доброе утро!!ГусЕнаЯ встаю в 6 утра.Владимир EвтушенкоГусЕна А зачем ты везде серешь?ГусЕнаЕбатушОнко, ты зач5м мне пишешь, Хохлосрань? Гордости вообще нет ? Кастрат.Владимир EвтушенкоГусеница, падаль фашистская, то, что ты дура, ясно всем. Только подонок судит по фамилии о человеке. Во мне русского больше, чем в тебе, отродье бандеровцев, либо прибалтийских нацистов. И не тебе я пишу, просто не должны такие мрази, как ты, здесь верх держать.ГусЕнаВерх здесь Здравый Смысл и не одержит. Потому что Быдло вонюче и непорядочно. Ты хамишь тем, кого занес в чс. И им же пишешь. Это как раз и есть твое гнилое нутро. Ты , Ущербный, не можешь не только понять иную точку зрения, ты не в состоянии из-за своего скудоумия, даже понять что пишет человек. Ты, Хохломразь вонючая, порой обзываешь человека даже если он на нейтрале;))) Подохреваю, что у тебя нестабильная психика после длительного алкоголизма. Но, это неважно. Если ты-Нищеброд, то это не значит , что все такие. Люди трудятся и все что хотят-имеют. У тебя ж тоже полная жопа всего ( могу выставить все твои активы) , но ты жалишься и прибедняешься:))) Потому что хохляцкое твое нутро гнилое. Все мало тебе. Вот тебя Господь и наказывает хворями. :) Поэтому ты и называешь всех : бандеровцами и фашистами"- именно ты сам и нацик и оголелый бандеровец. Так что, дразнить буду тебя, пока не издохнешь, захлебнувшись своей желчью....Комментировать
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