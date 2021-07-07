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Путин на прямой линии подтвердил мою догадку, что столицу России могут перенести в Сибирь

Путин на прямой линии подтвердил мою догадку, что столицу России могут перенести в Сибирь

Объясняю на пальцах Почему-то моей теории мало кто верит, но теперь у меня есть такой мощный единомышленник, как сам В.

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Ино планетянка
Светлана Рыбчинская
Не верю,но было бы неплохо!
Konstantin Петров
Центр РФ, это город Тура, что на Нижней Тунгуске. Вот туда всех
Nikolay Stepanov
Есть резон в переносе. Во всех смыслах. Я и сам иногда мысленно искал место для столицы, но до Абакана как-то не дошёл.
Игорь Кинжалов
Надо столицу перенести в Магадан - это лучший вариант...
Nikolay Stepanov
В Москве о переносе думают всерьёз.
Walery
Дурень ты игорек - 15 млн. граждан в квартирах чем отоплять будете? Плюс вода и куда там девать твои отходы?
Игорь Кинжалов
Осёл Баранович ты...у тебя же климакс мозга в последней стадии. Бестолочь, ты считаешь если столицу перенесут, то жителей в Москве станет гораздо меньше, чем 15 миллионов... Откуда только такие олигофрены, как ты, выползают на белый свет...
Walery
Читай тобой сильно вспотевшим написанное - это ты сам считаешь, если столицу перенесут, то жителей в Москве станет гораздо меньше. По части "олигофренов" ты будучи в клинике нахватался"? По части ослов... заключаю, что они умнее тебя. И этот факт тебе не переубедить. Пьёшь...?
Владимир Eвтушенко
Кроме того, Магадан рядом с Аляской, на которой ракет США выше крыши. У Ножикова, можно и так этого осла назвать, ибо кинжалов это погоняло, а не фамилия, мозгов нет.
Ольга Скобликова
Глупость какая-то
Игорь Гарипов
Думаю, что надо определить новую столицу где-то на пересечении диагоналей ближе к реке. Построить с "нуля" новый современный город с последними достижениями в градостроительстве. Современный парламентский центр, здание Правительства, аэродром и т.д. Квартиры для депутатов, которые они будут сдавать при сдаче полномочий ит.д. Самое совершенную систему безопасности и всякое такое.
Игорь Кинжалов
Кто тебя так сильно долбанул по башке, что стал глупости изрекать?
DedCarlo
Ну в Бразилии перенесли столицу. Правда не знаю помогло ли им это.
Игорь Гарипов
А в Москве оставить Президента и все его службы. Тогда будет больше внимания уделяться развитию всех регионов, особенно Дальнего востока.
Наталия
Может быть в этой идее есть смысл. Москва остается . административной столицей, а в Сибири будет промышленная столица, в которую переедут профильные министерства. Есть же у нас т.н. культурная столица- Питер. В пору расцвета СССР развитию Сибири и Дальнего Востока придавали огромное значение, строили города и заводы, создали мощный филиал Академии Наук СССР, в который из Москвы поехали маститые академики.
Наталья Мустафина
Может когда и будет, нет невозможного. Но думаю мы с вами этого не увидим. Дело далекого (очень далекого) будущего.
Наталья Мустафина
Может когда и будет, нет невозможного. Но думаю мы с вами этого не увидим. Дело далекого (очень далекого) будущего.
Наталья Мустафина
Может когда и будет, нет невозможного. Но думаю мы с вами этого не увидим. Дело далекого (очень далекого) будущего.
Людмила Сурайкина
Идея не плохая, особенно первый ее пункт. Надо развивать Сибирь и Дальний Восток: построить современные мегаполисы, с современной инфраструктурой, промышленные предприятия, чтобы были рабочие места и потянется народ жить и строить для себя, своих детей и внуков в экологически благоприятных зонах.
Вениамин Солнцев
Не пойдёт! Абакан слишком далёк от центра России, к тому же это столица автономного образования - республики Хакассия. Лучше всего построить новый город в районе БАМа, хотя бы на базе одного из существующих посёлков. А ещё лучше, на нижней Ангаре или среднем Енисее. Вот это даст толчёк развитию территорий. Но только не Абакан...
DedCarlo
Не думаю, что перенос столицы в Сибирь сильно поднимет регионы. Что Тверь или Калуга или еще какой город недалеко от Москва развивается семимильными шагами? Столица всегда всё тянет к себе, а не от себя. Но в качестве ещё одного мегапроекта сойдёт! Денег у нас не меряно.
вячеслав рюмин
Глупость.
Konstantin Петров
Надо развивать местное самоуправление, а не Столицы переносить. Куда не перенеси, тут же это будет ЦЕНТРОМ. а если есть центр, то сразу образуется периферия и окраины. Например, Москва тут же станет моногородом, от туда побегут чиновники и их обслуга, перенесут свои офисы всякие Федеральные компании, (двор переедет вслед за Сувереном), следом потянутся всякие дорожники и строители и лет через 10 превратится Москва в огромный Пикалево с ветшающей Рублевкой и Барвихой
Татьяна
Спасибо, Константин! Полностью с вами согласна! Дайте возможность развиваться регионам, помогите материально. Я родилась и до 17 лет жила на Кубани. В небольшом городе была своя местная промышленность (хлебокомбинат, птицефабрика, мясокомбинат, фабрика бытовой химии). Работало несколько крупных заводов общероссийского значения, железнодорожная станция Кавказская была крупнейшим узлом. У железнодорожников был свой крупный район проживания. Люди работали!!! Сейчас от этого ничего не осталось, население сократилось и теперь город приобрел статус ПГТ. Столица же стала резиновая и жить в ней под постоянным оком камер видеонаблюдения, которые вас сопровождают от подъезда и по всему пути следования, поверьте не оч приятно. Большая часть молодежи живет ради того, чтобы заработать, а не наоборот. Что касается структур, так КС РФ уже в Санкт-Петербурге. Надо бы Минстрой и Минэкономразвития перенести туда, где надо строить и развивать, в Сибирь., например. Я за развитие регионов, за то, чтобы там было нормальное доступное жилье и работа.
Наиль Бакиров
Когда в борделе не идут дела и клиенты , что толку кровати переставлять , надо менять бл@дей !!!
Валерий Каулин
Когда-то во время службы слышал такую шутку: "Внимание! Говорит абаканский радиоузелочек! Абаканское времечко чуть-чуть не двенадцать часиков дня!" Что-то изменилось? Вообще-то не столицу менять надо (ни Бразилии, ни Казахстану это не помогло), а мозги в стране пора включать.
Konstantin Петров
Президент постоянно ездит в Хакассию, почти ежегодно, с Шойгу. Видимо, что бы не тратить время, решил взять с собой Столицу. Все будет рядом: тут тебе тайга с шаманами, рыбалкой и грибами, а в тут за кустом твои министры заседают. И не надо никакой цифровизации. Шутка. Потому, что если придет (вдруг) другой президент с Урала или с Сахалина, то непременно потащит Столицу туда. Мне кажется Столицу надо вообще сделать мобильной. Построить такой бронепоезд и пусть себе по разным полустанкам катается, решает вопросы с ЖКХ, газофикацией, пенсиями и ЧМ по Футболу (где-нибудь в Васюках)
Эдуард Николаев
В Туву
Владимир Eвтушенко
В Бразилиа, столице Бразилии, планировали проживание всего-то 100 тысяч человек, но быстро число достигло 3 миллиона человек. Но проблем Бразилия переносом столицы никаких не решила.
Валерий Каулин
Пусть Сам у Кима проект поезда возьмёт, то-то будет здорово! Вот только на кой хрен тогда все эти губеры, мэры и остальная шушера? Минетжеры, да ещё и випы уже поугробляли море чего в стране, так что осталось Самому встать за станки с ЧПУ и начать делать всё за всех.
Walery
Совсем этот Каулин с рельс съехал... Реально интересно что и как он дома с женой разговаривает?
Людмила Анисина
Перевезти некоторые органы власти-это не значит перенос столицы.
Эдуард Калмыков
Людмила, а разве Путин говорил о переносе столицы? Он сказал переместить некоторые органы...Так, может быть, он имел ввиду лесоповал для некоторых? Госдумы, например? И ещё некоторых....
Walery
Очень прозорливый ответ! Полагаю большинству понравился!
Людмила Анисина
Вы умеете,извините,понимать текст)) Мой комент- это возражение автору о переносе столицы,т.е. вы пытаетесь меня убедить в моей собственной концепции)) Однако))
Евгений Семеняко
Точно...давно пора...Москву и область уже засрали до не могу...А в Сибири всё первозданное...Не порядок....
Walery
"Москву и область уже засрали до не могу..." - теперь давайте Сибирь удобрять. Для этого москвичей переселить?
Антон Чураков
Врят ли они откажутся от всех благ цивилизации и запрут себя в дыру. Такого не будет.
Анатолий Дрокин
Рублёвка будет в ужасе. Они как москиты присосались.
Vasily Golov
Рублевка перебазировалась в Майями.Откройте Российские звезды эстрады в Майями.Сайт КП.
Юлия Маслова
Куда войска НАТО собрались??? Ух!!! Рассмешил,автор!! Неужто они бомбить месторождение КУПОЛ станут?? Так оно Канаде принадлежит! Или разнесут в пух и прах американской ШТАДе принадлежащий нижегородский Нижфарм? Или турецкие предприятия на территории России? Бу-га-га!! Что куришь? Аргентинскую муку?
Виктор Иванов
Назарбаев в своё правление правильно сделал,взял и перенёс столицу из Алма-Аты,чем поднял инфраструктуру северного Казахстана и избавился от конюктуры и конкурентов.Так что идея может и не так и плоха!
Vasily Golov
Алма-Аты город без развития.Кругом горы и окраина Казахстана,приграничная зона.Акмолинск-Целиноград не совсем ударный выбор.Помнят Акмолагулаг. Акмола- Белая могила
Vasily Golov
Плакаты видел. В РОССИИ ТРИ СТОЛИЦЫ,МОСКВА,РЯЗАНЬ И ЛУХОВИЦЫ.
Александр Б
Милай, ты где где енту карту взял? В ейной карте в Россию почитай две с лишком Африки влезуть. Ты бы милок для близиру сверился ба хотя б со своей Википедией об ихних площадях, а уж апасля искал географический цент Евразии.
Владимир Eвтушенко
Не люблю дебилов-кривляк - Африка - 30 миллионов кв.км. Россия - 17 миллионов кв.км. И как ты сможешь на 17 втиснуть 75?
Александр Б
Не дебил, посмотри на площадь Африки, на предоставленной карте, (подчеркиваю - на предоставленной карте) и сравни с площадью России. Ты сам сказал, что Россия 17мил. кв. км, а Африка 30 мил. кв. км. Сколько "Африк" влезет в площадь России. По этой карте - еще раз подчеркиваю. Если этого мало, то площадь китая равна 9,5 мил. кв. км. Сколько "Китаев" можно уложить в площадь России (подчеркиваю не для дебила на предоставленной карте)? А по факту не влезет и два Китая. К чему это все!!! Абакан, ни как не может быть в центре Евразии. Надеюсь теперь ты понял, не дебил.
Владимир Eвтушенко
Нет желания читать дебилизм.
Владимир Eвтушенко
Нет желания читать дебилизм.
Александр Б
Пост предназначался автору статьи, а не тебе. Нехрен было встревать, если не желаешь читать "дебилизм". Тебе для этого дебилизма ума не хватает. Не дебил, твою мать.
Владимир Eвтушенко
Пост предназначался автору статьи, а не тебе. Нехрен было встревать, если не желаешь читать "дебилизм". Тебе для этого дебилизма ума не хватает. Не дебил, твою мать.
Walery
Россия "страдает" от неравномерности развития - так легче следует развивать градообразующие предприятия в восточной части России. Перенос органов власти вглубь России для повышения обороноспособности не потребуется, если возникнет союзное государство с Белоруссией. Ближе к Китаю, Индии, Вьетнаму, Индонезии и другим крупным "восточным" игрокам их нисколько не обрадует. Банально по вашему ближе будет летать в Пекин или Нью-Дели, которые не знают что такое шведский стол. Именно этот стол привлекает российских туристов, многие в общем то и моря по этой причине не видят. Но еще есть и такой фактор, от которого хотите убежать - перспективы Казахстана в НАТО...
Иван Петров
Толчок развития регионов, дольше время подлёта и падеж интереса к самоубивице Гейропе
АНГЕЛ АНГЕЛ
Дай бог что бы вся эта ху.та свалила из Москвы и области, ка они тут омиста..ли... Заберите мы еще и скинемся что бы они все свалили от сюда.... Дерьмо не жалко... Все для вас...
Vladimir Lioubimcev
Какого хрена переносить столицу? Уже один раз переносили. Потом вернули обратно. Хватит мусолить эту столицу.... АБАКАН - "столица России"... Умора...
Ирина
Я, коренная москвичка, была бы только ЗА! В Москве такая скученность всяких учреждений, что давно пора эти "кучи" проредить! И сброду всякого стеклось миллионы. Может, заж ли бы спокойнее как исторический центр, привлекая лишь туристов своими культурными и историческими памятниками.
Алексей Плескач
Скорее всего, столиц у России будет несколько! И Абакан - возможно - вполне будет такой столицей. Будет перераспределение органов власти. Чем дальше будет цифровизация - тем легче это будет сделать!
ГусЕна
Обострение у тебя. Шизик.
Владимир Eвтушенко
Абакан? Какая глупость.
Владимир Eвтушенко
Абакан? Какая глупость.
Vyacheslav Bachurin
Вся проблема в том, что столица давно превратилась в Москваабад, который распоряжается 85% российских денег, которыми вначале удовлетворяются интересы так называемых "диаспор", а уже потом, конституционные обязательства "социального государства"
vladimir bedarev
Абакан- там генерал Лебедь погиб примерно так же как и "мужик с красной мордой после бани" Михаил Евдокимов.
Владимир Soldatko
степан дунов
Вот эту сволочь обязательно надо переселить в столицу Магаданского края
степан дунов
Вот эту сволочь обязательно надо переселить в столицу Магаданского края
михаил дуванов
видимо ты от них недалеко ушел
саша дмитренко
лучше новую построить!!
степан дунов
В Росси полно светлоликих рукопожатных дерьмократов и либерастов пекущихся о России. Надо предоставить им право первыми начать освоение центра ЕВРАЗИИ.
Семенков Александр
Все эти органы лучше в Магадан. Больше пользы для народа и страны
Александр Б
Соотношения между площадью каждой страны в проекции Меркатора (то, к чему мы привыкли) и истинной площадью.
Александр Б
Александр Б
На самом деле Россия выгладит как достаточно узкая полоса на севере Евразии, но при этом она, То бишь Россия, имеет площадь 1/8 от суши всей площади суши планета под названием Земля.
Владимир Eвтушенко
Сам-то понял, что за дурь напис ал?
Виктор Борисов
Бред какой то.....какие войска НАТО с кем воевать собрались придурки.посмотрите гражданство депутатов и их детей сынок усатого шмеля гражданин США и весь бизнес там Роднина и К чего людей смешить то ...мы давно в оккупации.........на хрена с нами воевать?
ГусЕна
Это дядя, маразм...
Виктор Борисов
Согласен племянница.Москву и область засрали надо другое место искать
ГусЕна
А зачем ты везде серешь?
Виктор Борисов
Проснулась !? Доброе утро!!
ГусЕна
Я встаю в 6 утра.
Владимир Eвтушенко
ГусЕна А зачем ты везде серешь?
ГусЕна
ЕбатушОнко, ты зач5м мне пишешь, Хохлосрань? Гордости вообще нет ? Кастрат.
Владимир Eвтушенко
Гусеница, падаль фашистская, то, что ты дура, ясно всем. Только подонок судит по фамилии о человеке. Во мне русского больше, чем в тебе, отродье бандеровцев, либо прибалтийских нацистов. И не тебе я пишу, просто не должны такие мрази, как ты, здесь верх держать.
ГусЕна
Верх здесь Здравый Смысл и не одержит. Потому что Быдло вонюче и непорядочно. Ты хамишь тем, кого занес в чс. И им же пишешь. Это как раз и есть твое гнилое нутро. Ты , Ущербный, не можешь не только понять иную точку зрения, ты не в состоянии из-за своего скудоумия, даже понять что пишет человек. Ты, Хохломразь вонючая, порой обзываешь человека даже если он на нейтрале;))) Подохреваю, что у тебя нестабильная психика после длительного алкоголизма. Но, это неважно. Если ты-Нищеброд, то это не значит , что все такие. Люди трудятся и все что хотят-имеют. У тебя ж тоже полная жопа всего ( могу выставить все твои активы) , но ты жалишься и прибедняешься:))) Потому что хохляцкое твое нутро гнилое. Все мало тебе. Вот тебя Господь и наказывает хворями. :) Поэтому ты и называешь всех : бандеровцами и фашистами"- именно ты сам и нацик и оголелый бандеровец. Так что, дразнить буду тебя, пока не издохнешь, захлебнувшись своей желчью....

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