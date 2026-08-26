Песков сообщил об отсутствии планов контактов Путина и главы ЦРУ в Москве

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что контакты между российским лидером и директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом в Москве не планировались.
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