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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В сентябре начнутся слушания по делу об изнасиловании 15-летней школьницы Байроном Скоттом в 1987 году, школа уже заключила досудебное соглашение

8 сентября начнутся гражданские слушания по иску Хэйли Дилан к чемпиону НБА Байрону Скотту. Утверждается, что в 1987 году Скотт изнасиловал 15-летнюю девушку в здании школы во время праздничных мероприятий.

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