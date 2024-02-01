О разгроме монумента блокадникам Ленинграда Скандальное происшествие в Ереване, где местный нацик осквернил памятник блокадникам Ленинграда, стало для многих неожиданностью.
РАЗНЁСШЕГО ПАМЯТНИК ВОВ АРМЯНИНА ЗАДЕРЖАЛИ. ОН ПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ В ГРУЗИЮ
Комментарии
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Н
Нина
Ублюдочная квадратомордая скотобаза, сдохнет тварь под забором!
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3 час.
Мишка Анисимов
Бастрыкин кроме того, что даёт распоряжения о возбуждении дел, что-нибудь делает ? Уже их столько возбуждено ….. Толку то ? Было бы смешно, кабы не было так грустно.
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1 час.
МА
Мишка Анисимов
Хотят армяне выйти из всех организаций с Россией - флаг им в руки, барабан на шею ! Лет через 20 сами приползут проситься назад. Если до этого момента их азеры с турками не сожрут. Суки продажные.
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1 час.
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