РАЗНЁСШЕГО ПАМЯТНИК ВОВ АРМЯНИНА ЗАДЕРЖАЛИ. ОН ПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ В ГРУЗИЮ

Бастрыкин кроме того, что даёт распоряжения о возбуждении дел, что-нибудь делает ? Уже их столько возбуждено ….. Толку то ? Было бы смешно, кабы не было так грустно.

МА

Мишка Анисимов

Хотят армяне выйти из всех организаций с Россией - флаг им в руки, барабан на шею ! Лет через 20 сами приползут проситься назад. Если до этого момента их азеры с турками не сожрут. Суки продажные.