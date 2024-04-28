Таджикистан закроет базу ВС РФ? Что за конфликт между Москвой и Душанбе

нельзя дружить за деньги их с каждым разом будет становиться мало

Алатырка

Ну союзников Россия не теряет-у нее их -армия,флот и ВКС, а вот присоски пиявки-только привыкшие требовать-отваливаются. А теперь посмотрим-когда отсюда все зверьё черножопое вышибут, финансировать вас пересттанут-кому хуже будет-мрази хитрожопые продажные!