Вчера 75K прочитали Таджикистан. Душанбе. Военнослужащие во время тренировки антитеррористического подразделения с отработкой вопроса нападения на КПП на территории 201-й российской военной базы Теракт в «Крокус Сити Холле» привел к охлаждению отношений между Россией и Таджикистаном.
Таджикистан закроет базу ВС РФ? Что за конфликт между Москвой и Душанбе
Комментарии
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Нина Прыгун
нельзя дружить за деньги их с каждым разом будет становиться мало
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14 час.
Алатырка
Ну союзников Россия не теряет-у нее их -армия,флот и ВКС, а вот присоски пиявки-только привыкшие требовать-отваливаются. А теперь посмотрим-когда отсюда все зверьё черножопое вышибут, финансировать вас пересттанут-кому хуже будет-мрази хитрожопые продажные!
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11 час.
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