В ХАМАС рассказали об условиях содержания в тюрьмах Израиля

В ХАМАС заявили «Известиям», что палестинские заключенные в Израиле сталкиваются с голодом, пытками и избиениями, а число погибших палестинцев в тюрьмах еврейского государства с 7 октября 2023 года достигает 60.
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