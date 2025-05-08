Действия США гораздо больше разочаровывали Россию, чем Москва огорчала Вашингтон. Об этом помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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