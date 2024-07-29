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Аспиналл не спал 22 часа перед боем с Блейдсом: «Меня было невозможно удивить. Я прокрутил все возможные сценарии пока не спал, лежа в постели»

Британец признался, что проснулся в субботу в 07:00, надеясь, что сможет поспать днем. Позже он провел в постел более четырех часов, но так и не смог снова заснуть.

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