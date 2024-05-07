Солёнов: бесплатное дошкольное образование для многодетных семей востребовано

Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT заявил, что инициатива о предоставлении многодетным семьям бесплатного дошкольного образования является очень востребованной.
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