RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Всё хорошо получилось и дай бог вам долгой жизни!«Никогда мы для н...
  • Александр Свитайло
    Сбивать надо нахрен! Он же не популяцию дельфинов у Крыма рассматривает, а готовит информацию для очередного удара по...«Военная хроника»...
  • Ингерман Ланская
    и пачимуйто в России главнокомандующий не диванный хенералисмус абрезов?Кадыров: «в этот ...

Солёнов: бесплатное дошкольное образование для многодетных семей востребовано

Солёнов: бесплатное дошкольное образование для многодетных семей востребовано

Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT заявил, что инициатива о предоставлении многодетным семьям бесплатного дошкольного образования является очень востребованной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх