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Матвей Сафонов: «С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории. Была куча тактических заготовок»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о прежнем главном тренере Даниэле Фарке. Немец расторг контракт с «быками» в начале марта.

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