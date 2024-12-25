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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
💡 А где-то уже Рождество и праздник свечей "Ханука", и даже Калмыцкий Новый год

💡 А где-то уже Рождество и праздник свечей "Ханука", и даже Калмыцкий Новый год, так что волшебство уже разливается по миру, мерцает золотистыми звездочками в любящих глазах, таится в уголках улыбок.

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