💡 А где-то уже Рождество и праздник свечей "Ханука", и даже Калмыцкий Новый год, так что волшебство уже разливается по миру, мерцает золотистыми звездочками в любящих глазах, таится в уголках улыбок.
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💡 А где-то уже Рождество и праздник свечей "Ханука", и даже Калмыцкий Новый год, так что волшебство уже разливается по миру, мерцает золотистыми звездочками в любящих глазах, таится в уголках улыбок.