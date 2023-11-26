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Добрый Мир

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«Это груда металлолома»: западные эксперты смеялись над Т-90М, но не учли одной детали

«Это груда металлолома»: западные эксперты смеялись над Т-90М, но не учли одной детали

56K прочитали Доброго времени суток. Не так давно американский журнал «Newsweek» выложил публикацию, в которой военный эксперт Майкл Пек сравнивает Т-90М «Прорыв» и американский «Абрамс».

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