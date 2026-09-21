Не только молнии и ультрафиолет: магнитное поле Земли могло запустить химию, предшествовавшую жизни

Магнитное поле Земли могло направлять частицы в полярные области, превращая зоны полярных сияний в «локальные реакторы для пребиотической химии» Происхождение первых органических молекул на Земле обычно связывают с источниками энергии, действовавшими на планете в целом: ультрафиолетовым излучением, молниями и ударами метеоритов.