Не только молнии и ультрафиолет: магнитное поле Земли могло запустить химию, предшествовавшую жизни

Магнитное поле Земли могло направлять частицы в полярные области, превращая зоны полярных сияний в «локальные реакторы для пребиотической химии» Происхождение первых органических молекул на Земле обычно связывают с источниками энергии, действовавшими на планете в целом: ультрафиолетовым излучением, молниями и ударами метеоритов.
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