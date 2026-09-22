Израиль запускает кампанию «Индустрия лжи ООН» на фоне открытия сессии Генассамблеи

Израильские власти представили масштабную информационную кампанию «Индустрия лжи ООН», приуроченную к открытию общих прений 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября 2026 года .
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