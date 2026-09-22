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Московский комсомолец в Израиле

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Израиль запускает кампанию «Индустрия лжи ООН» на фоне открытия сессии Генассамблеи

Израиль запускает кампанию «Индустрия лжи ООН» на фоне открытия сессии Генассамблеи

Израильские власти представили масштабную информационную кампанию «Индустрия лжи ООН», приуроченную к открытию общих прений 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября 2026 года .

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