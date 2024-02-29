Показаны свежие изображения с 4 новыми Черепашками-ниндзя и дочерью Эйприл О'НилВ начале марта издательство IDW Comics запустит серию комиксов Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin 2 — Re-Evolution, действия которой развернутся спустя более чем 10 лет после событий «Последнего ронина».