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Военное обозрение

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Неолитические крепости: черновик фортификации Нового времени

Неолитические крепости: черновик фортификации Нового времени

Ров, вал и частокол каменного века — не просто первые укрепления, а готовый чертёж, по которому фортификация будет работать вплоть до бастионов Нового времени, и одновременно рубеж, за которым внутри общины рождается власть.

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