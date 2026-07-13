Неолитические крепости: черновик фортификации Нового времени

Ров, вал и частокол каменного века — не просто первые укрепления, а готовый чертёж, по которому фортификация будет работать вплоть до бастионов Нового времени, и одновременно рубеж, за которым внутри общины рождается власть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии