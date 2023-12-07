В Ямальском районе более 30 семей оленеводов стали новоселами

В селе Сеяха Ямальского района ключи от новых квартир вручили 34 семьям. Дом оленеводов, новоселами в котором стали тундровики, построили специально для ветеранов Ямала — представителей коренных малочисленных народов Севера, рассказали в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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