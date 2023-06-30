19 россиян выбрали на драфте НХЛ, «Зенит» купил 9-го бразильца, санкции Чехии, рост Вембаньямы 222 см и другие новости

1. Завершился драфт НХЛ-2023. В раундах со второго по седьмой выбрали 15 российских хоккеистов, а всего, вместе с первым раундом, – 19.
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