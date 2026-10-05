Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из Джакарты в Яванское море

Российский фрегат «Маршал Шапошников» покинул индонезийский порт Джакарта. Об этом сообщает МО РФ. Фрегат действует в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота - помимо самого «Шапошникова», в нем числятся большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга».
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