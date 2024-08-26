Смолянам назвали список мест, где запрещена охота

Рассказываем, где в связи с началом сезона добычи пернатой дичи найти схемы охотничьих угодий в Смоленской области Министерство лесного хозяйства Смоленской области предупредило смолян о действующем запрете на охоту на ряде территорий региона.
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