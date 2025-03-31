В США оценили вероятность новой холодной войны

Политолог Легвольд: США и Китай могут вести холодную войну из-за политики Трампа В мире может начаться холодная война между США и КНР, если администрация Дональда Трампа продолжит свой антикитайский курс.
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