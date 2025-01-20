Перестройка по-британски: «процесс пошёл»?

Синхронно с США, глубокая «либертарно-атлантическая» перестройка инициируется и в Британии. С ее помощью американцы во главе с родившимся в ЮАР «прорабом англосаксонской перестройки» Илоном Маском стремятся активнее и жестче навязать свою повестку англичанам, причем как внутри страны, так и во внешней политике.