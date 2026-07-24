Предсказаны последствия ограничения на ввоз молочной продукции из Армении в Россию

Ограничения Россельхознадзора на ввоз молочной продукции из Армении грозят армянским производителям затовариванием, простоем и ухудшением финансового состояния, объяснила управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.
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