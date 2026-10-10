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Не только для паркета: Nike превращает Air Jordan 1 в кроссовки с характером рабочих ботинок

Не только для паркета: Nike превращает Air Jordan 1 в кроссовки с характером рабочих ботинок

Баскетбольная классика осваивает территорию рабочей экипировки. Nike готовит Air Jordan 1 Mid Workboot — версию культовых кроссовок с ворсистой чёрной замшей, шнурками-канатами и металлической фурнитурой.

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