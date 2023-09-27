Эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 35 городах России

Эпидемиологические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены на 20% и более в 35 российских городах, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов, передает ТАСС.
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