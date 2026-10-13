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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скауты «ПСЖ» слелят за Йоро. «МЮ» рассчитывает на защитника d ,eleotv (TalkSport)

« ПСЖ » проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро . По данным TalkSport, скауты парижан наблюдали за игрой футболиста в матче Лиги наций между Францией и Бельгией (4:1).

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