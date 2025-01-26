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«У Трампа есть мнение РФ, которая видит Зеленского на скамье подсудимых или на том свете» – политолог

«У Трампа есть мнение РФ, которая видит Зеленского на скамье подсудимых или на том свете» – политолог

Новый президент США Дональд Трамп в какой-то момент может захотеть сменить Зеленского на более эффективного кандидата на посту президента той части Украины, которая останется под контролем Киева после окончания российской СВО.

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