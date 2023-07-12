Театр абсурда

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Расисты с «комплексом бога» жаждут разрушения Этой Страны

Расисты с «комплексом бога» жаждут разрушения Этой Страны

Минутка русской виноватости. На исходе минувшей недели исполнилось 82 года Львовской резне — еврейскому погрому, устроенному бандеровскими рагулями сразу после того, как части РККА покинули город, в котором местное население рагулей, в общем-то, не очень жаловало.

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