CBS News: Украина, Израиль и Иран стали причиной нехватки зенитных ракет у США Несмотря на то, что Пентагон и Белый дом чуть ли не в один голос заявляют об отсутствии проблем с ракетами, запасы ракет-перехватчиков находятся на низком уровне.
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