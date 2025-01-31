Овечкин прервал безголевую серию и сократил отставание от Гретцки до 18 шайб

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил очередную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в погоне за его рекордом до 18 шайб.