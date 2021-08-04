Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Вот так, еле-еле, один раз, те кто помоложе, подтягиваются.Военнослужащие Эн...
  • галина
    Какие у них у всех довольные и сытые лица ( не хрчется грубо выражаться).Алексеев: Чтобы у...
  • Konstantin Петров
    А старые города в Сибири куда девать? И кто будет заселять новые?Министр обороны Р...

МЧС России за два летних месяца на водоемах страны спасено 358 человек

МЧС России за два летних месяца на водоемах страны спасено 358 человек

По-прежнему основной причиной трагедий на воде остаются купание в необорудованных местах и в состоянии опьянение, а также нахождение детей без присмотра и сопровождения взрослых.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх