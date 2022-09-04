Аргументы недели

98 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Немножко помаразмировала. До галкинских шуток, конечно, далеко. Лучше бы просто покашляла.Алла Пугачева о Г...
  • ШКИПЕР
    Позвольте Отче поинтересоваться вашим состоянием . И почему Вы не помогаете нуждающимся ? Не значит ли это ,что вы ,в...Патриарх Кирилл п...
  • Александр
    Столетиями, добрый человек. А отбирать приезжали галицийские психи с арматурой. Да кто ж им дасть? Эта шваль раствори...Депутат Бундестаг...

Команда мэра: Собянин призвал москвичей голосовать за кандидатов РОО «Мой район»

Команда мэра: Собянин призвал москвичей голосовать за кандидатов РОО «Мой район»

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в сентябре в городе пройдут муниципальные выборы, и призвал голосовать за кандидатов от региональной общественной организации «Мой район», сформировавшей команду совместно с кандидатами партии «Единая Россия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх