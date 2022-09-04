Команда мэра: Собянин призвал москвичей голосовать за кандидатов РОО «Мой район»

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в сентябре в городе пройдут муниципальные выборы, и призвал голосовать за кандидатов от региональной общественной организации «Мой район», сформировавшей команду совместно с кандидатами партии «Единая Россия».
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в сентябре в городе пройдут муниципальные выборы, и призвал голосовать за кандидатов от региональной общественной организации «Мой район», сформировавшей команду совместно с кандидатами партии «Единая Россия».
Свежие комментарии